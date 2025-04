Bit Boy!! Arcade 2 komt naar de Switch 2

Bit Boy!! Arcade 2, de opvolger van Bit Boy!! Arcade, komt naar de Nintendo Switch 2. Bplus kondigde vandaag aan dat de titel op de planning staat voor de opvolger van Nintendo’s huidige hybride console. Een releasedatum werd nog niet genoemd. Het origineel verscheen al ruim 10 jaar terug op de Nintendo 3DS.

Bit Boy!! Arcade 2 wordt een moderne herinterpretatie van de originele Bit Boy!! Arcade, oorspronkelijk uitgebracht voor de Nintendo 3DS in 2014. Hoewel de basis van het originele spel intact blijft, inclusief de nostalgische verhaallijnen, iconische monsters en favoriete level-ontwerpen, is Bit Boy!! Arcade 2 een compleet nieuwe game die vanaf de grond af aan is opgebouwd. De game is het best te omschrijven als een actievolle puzzelgame.

De eerste teaser video welke is vrijgegeven kun je hieronder bekijken. Voor nu is het nog afwachten op een releasedatum.