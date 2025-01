Black Kyurem en White Kyurem verschijnen binnenkort in Pokémon Go

Volgende maand van 21 -23 februari is het druk voor Pokémon. Niet alleen heeft Londen het Pokémon EUIC toernooi met een Pokémon Center pop-up, maar ook heeft Pokémon Go een groot evenement. In Los Angeles en New Taipei City zijn er dan namelijk fysieke evenementen voor de jaarlijkse Pokémon Go Tour. Een wereldwijde variant komt begin maart.

Aangezien de Go Tour dit jaar om Unova draait komen twee lang verwachtte vormen van Kyurem eindelijk naar de game. Door middel van DNA Splicers en Volt Fusion Energy of Blaze Fusion Energy kun je Kyurem fuseren. Dit met respectievelijk Zekrom en Reshiram om zo Black Kyurem en White Kyurem te vormen.

Voor een fusie heb je Kyurem, Zekrom of Reshiram, 1.000 energy, 30 Kyurem Candy en 30 Zekrom of Reshiram Candy nodig. De fusie zal altijd actief blijven tot je ze uit elkaar haalt. Hiervoor heb je geen items nodig. Het werkt dus hetzelfde als het fuseren van Necrozma met Solgaleo en Lunala. Ook hier zullen bijzondere achtergronden beschikbaar komen.

Tot slot zullen spelers een Masterwork Research ontvangen voor een Shiny Meloetta. Meer informatie over het evenement is hier te vinden.