Blade Chimera uitgesteld voor onbepaalde tijd

Hoewel Blade Chimera voor augustus gepland stond, is er nu wat minder leuk nieuws verschenen. PLAYISM en WSS playground hebben namelijk laten weten dat Blade Chimera voor onbepaalde tijd uitgesteld wordt. Dit omdat er meer tijd nodig is om de game te verbeteren en in tiptop conditie te brengen voor de release. In de toekomst zal er dus een nieuwe releasedatum aangekondigd worden.

Blade Chimera is een originele Metroidvania van Team Ladybug. De game draait om een wereld die is overgenomen door demonen en monsters. Het is nu dertig jaar na de invasie en jij zal aan de bak moet. Je hebt Lumina Sword als uitrusting, wat eigenlijk in feite de demoon Lux is die verandert is in dat wapen. Het zwaard zal je vaak van pas komen tijdens je reis. Zo kan het bijvoorbeeld de tijd terugdraaien. Daarnaast is er een ‘skill tree’, waarmee je nieuwe skills kan vrijspelen.

Baal jij dat Blade Chimera uitgesteld is? Hoe lijkt de game jou? Laat het ons weten in de reacties