Releasedatum bekend Forgive Me Father 2

Fulqrum Publishing en Byte Barrel hebben de releasedatum vrijgegeven van Forgive Me Father 2. Deze game, een direct vervolg op het eerste deel dat in 2023 naar de Switch kwam, werd afgelopen jaar aangekondigd. De game is op andere consoles alweer even te spelen, maar zal vanaf 22 januari ook op de Nintendo Switch beschikbaar zijn. Benieuwd hoe deze game eruit ziet? Om de releasedatum bekend te maken is er tevens een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

Forgive me Father 2 is een stylistische shooter, waarin jij dezelfde priester speelt als in het eerste deel. Bewandel het pad van vergiffenis terwijl je met de meest waanzinnige monsters vecht, rechtstreeks uit je nachtmerries. Maar deze lovecraftian monsters laten zich niet zomaar verslaan, en veranderen terwijl je vecht in vreemdere afzichtelijke versies van zichzelf. Kun jij je mentale gezondheid in stand houden? En wil je dat wel? Hoe dieper je wegzinkt in deze waanzin, hoe meer vreemdere machten tegen je fluisteren… machten die je krachten en andere dingen beloven. Verlies jezelf in de waanzin en gebruik het om je vijanden aan stukken te rijten.