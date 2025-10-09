Bloober Team komt met een nieuwe versie van Layers of Fear voor Switch 2

Bloober Team heeft aangekondigd dat ze met een nieuwe versie komen van de horror-game Layers of Fear voor de Switch 2. Deze Switch 2 port noemen ze Layers of Fear: Final Masterpiece Edition. De game werd aangekondigd in een financieel verslag van het bedrijf, waarin ze de game beschrijven als: “een complete editie van de iconische Layers of Fear-serie”. Bloober Team maakt niet duidelijk wat deze nieuwe versie precies inhoudt. Bloober Team kwam in 2016 met de eerste Layers of Fear, die in 2019 een vervolg kreeg. Het origineel verscheen in 2018 voor de Switch als Layers of Fear: Legacy. Bloober Team werkte vervolgens in 2023 aan een remake/sequel die ook Layers of Fear heette. Het ging hier dus om een nieuwe game met dezelfde naam als het origineel.

Wij gaan er even voor het gemak vanuit dat deze “Masterpiece Edition” een verbeterde versie is van de laatste Layers of Fear game en geen re-release van het origineel. Hiermee zal de game optimaal gebruikmaken van de Unreal Engine 5 op de Switch 2 terwijl het de verhalen van de eerste twee games combineert.

