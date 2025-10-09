Fysieke versies Final Fantasy 7 + 8 Remastered en 9 aangekondigd 

Hoewel Final Fantasy 7 + 8 Remastered Twin Pack en Final Fantasy 9 al jaren een fysieke Nintendo Switch-editie hebben, is dit tot op heden niet verkrijgbaar in het westen. Wie ze graag wilde hebben, moest ze importeren of – blijkbaar – geduld hebben. Onlangs is aangekondigd dat beide games ook fysiek worden uitgebracht in Europa en Amerika.

Zoals de naam al zegt, worden Final Fantasy 7 en 8 Remastered samen in één editie verkocht, terwijl Final Fantasy 9 los wordt uitgebracht. Beide komen uit op 9 december 2025. Op dit moment is pre-orderen nog niet mogelijk.

Uiteraard bevat de Final Fantasy 7 + 8 Remastered Twin Pack een remaster van deel 7. Niet te verwarren met de recentere remake, die nog voor Nintendo Switch moet verschijnen. Benieuwd naar Final Fantasy 7 Remake Intergrade? Wij hebben ’n afgelopen maand getest. Deze game verschijnt op 22 januari 2026.