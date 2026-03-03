Blue Prince verschijnt later vandaag voor de Switch 2

De Indie World Showcase vanmiddag sloot af met de aankondiging van Blue Prince voor de Switch 2. Deze bijzondere game is ontwikkeld door Dogubomb en uitgegeven door Raw Fury. Het verscheen afgelopen april al voor andere platformen zoals de PlayStation 5 en pc via Steam en de presentatie vanmiddag onthulde dat de game later vandaag ook naar de Switch 2 komt! Hieronder vind je al direct de launchtrailer die door Nintendo online is gezet.

Blue Prince is een genre-overstijgende belevenis met een unieke mix van mysterie, strategie en puzzels. Ontdek de geheimen en mysteries van het landhuis Mount Holly. Elke deur, elke stap en elke kamer biedt een keuze. Blue Prince combineert meeslepende mysteries, strategie en puzzels tot een onvoorspelbare reis door Mount Holly, een eigenaardig landhuis met steeds veranderende kamers. Baan je eigen weg door kamers vol geheimen en uitdagingen in je zoektocht naar de raadselachtige Kamer 46. Elke kamer is uniek en elke stap brengt je dichter bij de ontrafeling van het mysterie.

Is Blue Prince een game voor jou? Sla dan later vandaag je slag!