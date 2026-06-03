Smash mee op 5 juni tijdens onze livestream

Aanstaande vrijdag is het alweer de eerste vrijdag van de maand. En dat betekent: tijd voor een livestream! Deze keer houden we een toernooi in Super Smash Bros. Ultimate en jij kan meedoen. Lees snel verder en ontdek hoe je deelneemt!

Het toernooi zal op vrijdag 5 juni 2026 zal vanaf 20.00 uur plaatsvinden tijdens onze livestream. Glenn zal de host van de avond zijn en de gevechten van commentaar voorzien. Dit alles is via ons Twitch-kanaal te volgen.

Om deel te nemen hoef je alleen om 20.00 uur klaar te zitten met je Switch (2) en de game Super Smash Bros. Ultimate. Let op, Nintendo Switch Online is benodigd om online te kunnen spelen. Mocht je van tevoren al willen praten met andere Nintendo-fanaten, word dan lid van onze Discord-server.

Zoals gebruikelijk strijden we tijdens het toernooi om de wisseltrofee en deze stream is daar geen uitzondering op. Ook nu zullen de nummers één, twee en drie er met een toepasselijke Discord-rol vandoor gaan: een gouden, zilveren of bronzen kleurtje. Op die manier weet iedereen dat je een pro bent in Smash.

Zien wij jou tijdens de livestream met ons Super Smash Bros. Ultimate-toernooi? Laat het weten in de reacties!