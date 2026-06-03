Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered heeft releasedatum

Afgelopen september werd Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered aangekondigd – een heruitgave van een klassieke titel van Dynasty Warriors. De game stond gepland voor een release in maart, maar de kwaliteit bleek nog onvoldoende waardoor de release werd uitgesteld. Toen was er trouwens ook nog sprake van een Switch-release, maar Koei Tecmo en Omega Force bevestigen nu dat die van de baan is. Gelukkig is er ook goed nieuws, want er is een nieuwe releasedatum. Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered verschijnt op 1 oktober voor de PS5, Xbox Series S|X, PC en Switch 2.

De game bevat alle content van het origineel uit 2001 inclusief de Xtreme Legends-uitbreiding. Die laatste bevatte nieuwe verhalen voor zeven officieren, waaronder Lu Bu, Meng Huo en Yuan Shao, evenals bodyguard-aanpassingen, nieuwe wapens en vier soorten uitdagingsmodi, waardoor je van nog meer gameplay kon genieten. Door deze remaster kunnen spelers één van de eerste echte Dynasty Warriors games opnieuw beleven. Wat het extra bijzonder maakt, is dat deze game de oorsprong is van vele ondertussen standaard mechanics van de franchise. Zoals multiplayer, officer development, en speciale aanvallen. In deze remaster wordt de complete cast van meer dan 40 officieren en talloze slagvelden prachtig nagebootst met behulp van Unreal Engine 5.

Ben je nieuwsgierig naar het resultaat? Bekijk dan de nieuwe trailer hieronder om een indruk te krijgen!