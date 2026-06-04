Avatar Legends: The Fighting Game uitgesteld

Begin dit jaar ontving Avatar Legends: The Fighting Game een releasedatum. Op 2 juli 2026 zou de game verschijnen op onder andere de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Echter, er is nu bekendgemaakt dat deze datum niet gehaald wordt. Er is meer tijd nodig om de puntjes op de i te zetten en wat laatste nieuwe dingen toe te voegen. Avatar Legends: The Fighting Game is daarom uitgesteld naar 23 juli 2026. Het X-bericht waarin dit is aangekondigd kan je hieronder lezen.

In Avatar Legends: The Fighting Game kruip je in de huid van je favoriete Last Airbender-personage en neem je het op tegen allerlei tegenstanders uit de franchise. Er zijn 12 speelbare personages en er zijn verschillende support characters die je vechtstijl en special moves beïnvloeden. Ontwikkelaar Gameplay Group belooft bovendien een Flow-systeem dat draait om de bewegingen van de personages. Je kunt kiezen voor een singleplayer Story Mode of een Arcade Mode, die ook multiplayer ondersteunt. Crossplay overigens ook.

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