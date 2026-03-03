Denshattack verschijnt 17 juni op de Switch 2 + demoversie vandaag beschikbaar

De Indie World waar we vanmiddag met z’n alle naar hebben kunnen kijken begon met Denshattack. Eerder werd al aangekondigd dat het spel naar Steam, PlayStation en Xbox zou komen. Echter weten we dankzij de presentatie dat de game dit jaar ook naar de Nintendo Switch 2 gaat komen! Daarnaast krijgt de Switch 2-versie een exclusieve in-game skin en wordt er later vandaag een demoversie beschikbaar gesteld zodat je alvast van deze titel kan proeven!

In Denshattack rijd je met een acrobatische trein door een kleurrijke en futuristische variant van Japan. Dit klinkt misschien niet heel spannend, maar om punten te verdienen moet je stijlvolle tricks uitvoeren en dat is niet het enige. Er staan immers ook eindbazen op je te wachten die je moet zien te verslaan. Dit alles doe je met maar één doel: de rails uit de klauwen van een slechte megacorporatie houden!

Ben je benieuwd geworden naar de stijl of de gameplay van deze titel? Neem dan een kijkje naar onderstaande trailer!