Woodo komt deze zomer naar de Nintendo Switch (2)

Tijdens de Indie World-presentatie van vandaag kregen we een spelletje genaamd Woodo te zien. De oplettende kijker herkende de game misschien al, want in 2024 werd de Switch-versie al aangekondigd. Echter is er vandaag ook bekendgemaakt dat deze titel evenals naar de Nintendo Switch 2 zal komen. Het is nu alleen nog even wachten tot het zomer is, want dan zal Woodo op beide Nintendo-consoles te spelen zijn. Extra informatie over de Switch 2-versie is dat muisbesturing ondersteund wordt.

Houd jij ook zo van hout? Dan is Woodo wellicht dé game voor jou! In het puzzelspel volg je het verhaal van Foxy en Ben, die dankzij verschillende 3D-diorama’s op avontuur gaan. Dit avontuur zul jij alleen zelf vorm moeten geven door middel van voorwerpen stuk voor stuk te plaatsen. Naar mate je items op de juiste plek plaatst, komen de dingen écht tot leven en worden er leuke verrassingen onthuld!

Ben je benieuwd geworden naar Woodo? Neem dan een kijkje naar onderstaande trailer!