Bluey’s Quest for the Gold Pen komt naar Nintendo Switch

Bluey krijgt een nieuwe videogame! Bluey’s Quest for the Gold Pen is aangekondigd voor Nintendo Switch en Switch 2. Deze nieuwe game wordt gemaakt door Halfbrick, die we nog wel kennen van titels als Fruit Ninja. Ook zal de bedenker van Bluey bij het project betrokken zijn. Het is nog even afwachten welke releasedatum hieraan wordt gekoppeld. Tot dusver weten we alleen dat de game volgend jaar zal uitkomen. Pre-orderen is wel al mogelijk.

Tijd om de volgende generatie aan het gamen te krijgen. In Bluey’s Quest for the Gold Pen gaat de geliefde kinderheld op een epische zoektocht naar een stukje waardevol schrijfmateriaal – een avontuur dat zich kenmerkt door allerlei handgetekende werelden die alleen Bluey zelf had kunnen bedenken. Het verhaal begint als ze rustig zit te tekenen, wanneer Papa haar speciale pen ‘yoinkt’ (letterlijk – kijk de trailer maar). Vervolgens duiken we de verbeeldingswereld van Bluey in om haar schrijfgerei terug te vinden. Zowel Mama als Papa spelen een belangrijke rol – Mama ontwerpt de werelden, en Papa heeft gewoon een supercoole fiets. Je speelt door negen prachtige levels, vol plezier, humor en avontuur. Net als de animatieserie leert deze game jonge gamers te ontdekken.

