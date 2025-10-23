Fallout 4 komt naar de Nintendo Switch 2

Fallout 4 zal naar de Nintendo Switch komen. De titel moet in 2026 verschijnen, al is een exacte releasedatum nog niet bekend. Fallout 4 verscheen oorspronkelijk in 2015 en is inmiddels dus al tien jaar oud. De Nintendo Switch 2 krijgt de Anniversary Edition. Deze uitgebreiderse versie bevat het spel zelf alsmede zes uitbreidingen en nog verschillende extra’s.

Fallout 4 is een actie-RPG en speelt zich af in een post-apocalyptisch Boston in het jaar 2287, 210 jaar na een nucleaire oorlog. Het spel begint op de dag dat de atoombommen werden gedropt, op 23 oktober 2077. Het personage van de speler schuilt op die dag in Vault 111 om 210 jaar later weer bovengronds te verschijnen.

Bekijk hieronder de trailer van de Switch 2-versie van Fallout 4. Kijk jij er naar uit om met Fallout 4 aan de slag te gaan?