Elden Ring: Tarnished Edition is uitgesteld naar volgend jaar

Het zat er al even aan te komen. Na maanden stilte en het niet voorkomen in de afgelopen Nintendo Direct is de kogel door de kerk. Elden Ring: Tarnished Edition komt niet meer dit jaar uit voor de Switch 2. Het team kondigde dit aan op X. In hun berichtt op de site hebben ze aangekondigd dit te doen om de performance van de game te verbeteren.

Nu is dit waarschijnlijk een goede beslissing geweest. De game preview die op onder andere gamescom draaide, werd nu niet bepaald positief ontvangen. Ook in onze korte preview viel het ons op dat de performance van de demo zeker geweldig was. Zo zakte de framerate regelmatig in elkaar.