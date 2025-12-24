Boek Shovel Knight: Ultimate Design Works aangekondigd

Udon Entertainment is Shovel Knight: Ultimate Design Works aan het maken. Dat werd onlangs aangekondigd. Dit boek barst van het artwork van indiefenomeen Shovel Knight en moet op 26 mei 2026 verschijnen.

Kort gezegd: Shovel Knight: Ultimate Design Works bevat artwork van de hoofdgame én de diverse spin-offs. Denk aan key art, concept art van personages en vijanden, en zelfs ideeën die de uiteindelijke games niet hebben gehaald. Ben jij fan van Shovel Knight? Dan verdient dit boek wellicht een mooi plekje in jouw gamingkast. En hoewel je nog even geduld moet hebben tot hij te koop is, kun je wel al een pre-order plaatsen. Het boek kost bij Udon zelf € 52,95 euro.