Wander Scoop komt op nieuwjaarsdag naar de Nintendo Switch

Op 1 januari is het misschien niet de beste tijd voor een ijsje, maar dat mag de pret niet drukken. Want er is nog een cozy game van RedDeer.Games in aantocht! Na de aangekondigde titels SnapCat: Mia’s Cozy Adventure en Simpli Casa, is Wander Scoop de volgende titel die onthuld is. Deze rustgevende ijs-verkoop-game is vanaf 1 januari 2026 digitaal te verkrijgen in de Nintendo eShop voor €12,99.

In Wander Scoop speel je een ijssalonhouder. Jouw klanten komen niet alleen voor een lekker ijsje, maar ook om hun verhaal en zorgen met je te delen. Elk eigenzinnig personage dat op het krukje plaatsneemt, draagt een persoonlijke puzzel en verschillende ijssmaken met zich mee. Je kunt smaken kiezen, toppings selecteren, je ijssalon inrichten en meer te weten komen over de vaste klanten die je ijsjes komen kopen. Met de verkoop van je legendarische lekkernijen, verdien je geld om je arsenaal aan ingrediënten en uitrusting te upgraden en je salon te decoreren. Geniet van de pastelkleurige wereld. Elk detail, van de zachte textuur van de slagroom tot de subtiele glans van de ijskristallen, is ontworpen om je in spelvorm een warme knuffel te geven. Een prima manier om het nieuwe jaar te beginnen, nietwaar?

Ben je benieuwd geworden naar Wander Scoop? Bekijk dan onderstaande aankondigingstrailer!