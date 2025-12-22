Gratis DLC voor Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time verschijnt rond kerst

In september schreven we al over de aankondiging van de gratis The Sinister Broker Bazario’s Schemes-DLC voor Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time. Toen was er nog geen exacte releasedatum bekend. Die is er eerlijk gezegd nog steeds niet, maar Level 5 heeft wel laten weten dat de release van de DLC rond kerst gepland staat. Dus ergens deze/volgende week kunnen we The Sinister Broker Bazario’s Schemes-update verwachten! Geniet vooral van de nieuwe trailer onderaan.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time is een groot succes. Niet alleen bij critics en bij ons (check onze review), maar ook commercieel doet de game het erg goed. De verkoopcijfers blijven maar groeien. Voor iedereen die het spel gekocht heeft komt er met de gratis uitbreiding weer wat leuks aan. De The Sinister Broker Bazario’s Schemes-DLC draait om Bazario, een nieuw personage met een verontrustende vibe. Op een dag duikt er namelijk een verdachte tent op in het basiskamp. Gelokt door een mysterieuze beer die uit de tent komt, ga je op een bed liggen. Maar als je wakker wordt, bevind je je op een plek die op Ginormosia lijkt, maar dan met een eigenzinnige twist. Het blijkt Snoozaland te zijn, een wereld die alleen bestaat in iemands nachtmerrie. Er zit niets anders op dan maar op pad te gaan om deze raadselachtige nieuwe wereld te verkennen… De uitbreiding geeft niet alleen een nieuw verhaal, maar ook nieuwe uitrusting, een bijzonder artefact, nieuwe mounts en gloednieuwe monsters om te bevechten.

Zit jij klaar om de The Sinister Broker Bazario’s Schemes-update te verwelkomen?