Borderlands 4 vertraagd op de Switch 2

Borderlands 4 voor de Nintendo Switch 2 is vertraagd. Een week voor de aanvankelijke release is dit bekend geworden. Als reden wordt genoemd dat er nog werk aan de winkel is om een zo goed mogelijk ervaring aan de speler te bieden. Wanneer de game nu uitkomt is vooralsnog niet bekend. Het was echter wel al mogelijk de game vooruit te bestellen in de eShop. Pre-orders zullen voor nu dan ook worden geannuleerd. In een social media bericht werd het volgende gezegd:

“the team is committed to ensuring we deliver the best possible experience to our fans, and the game needs additional development and polish time to do that.” There’s hope that cross saves can be implemented as well. Nintendo eShop pre-orders will be cancelled because of the move.”

Borderlands 4 neemt spelers mee naar een nieuw, onbekend sterrenstelsel vol vijanden, buit en explosieve actie. Dit keer kunnen spelers kiezen uit vier gloednieuwe Vault Hunters, elk met unieke vaardigheden en diepgaande skill trees om hun speelstijl aan te passen. De game introduceert een uitgebreid wapenmodificatiesysteem, waarmee spelers hun wapens kunnen upgraden en aanpassen voor ultieme chaos. Naast de kenmerkende humor en cel-shaded graphics, brengt Borderlands 4 een volledig vernieuwde co-opmodus, waarin spelers naadloos kunnen samenwerken, zowel online als lokaal. De wereld reageert dynamischer dan ooit op de acties van de speler, met destructieve omgevingen en missies die zich aanpassen op basis van keuzes en speelstijl.