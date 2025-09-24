Yakuza Kiwami 3 is officieel onthuld tijdens de RGG Summit

Tijdens een speciale presentatie van SEGA, de RGG Summit, waarin de Ryu Ga Gotoku Studio hun laatste nieuws deelt, is het officieel onthuld dat Yakuza Kiwami 3 er aan komt. Voor fans geen grote verrassing, aangezien die eerder al gelekt was op de officiële site doordat het verscheen als categorie.

Yakuza Kiwami 3 is een volledige remake van de oorspronkelijke Yakuza 3 waarin je het verhaal van Kazuma Kiryu verder volgt. De game speelt zich vooral af in de straten van Tokyo en de tropische eilanden van Okinawa met vernieuwde combat en meer scènes. Daarbovenop zijn de side experiences vernieuwd wat de wereld levendiger en immersiever moet maken.

Tot slot zit er een volledig nieuw verhaal in over Yoshitaka Mine in een toegevoegde extra game. Yoshitaka was oorspronkelijk de eigenaar van een goed lopende startup, maar verloor alles. Hierdoor is die diep in de wereld van de yakuza beland. De game geeft spelers een wat andere gameplay, maar moet toch trouw zijn aan de Yakuza ervaring.

Het spel verschijnt op 12 februari voor PS5, PS4, Xbox Series S|X, Steam en ook de Switch 2. De eerste trailer is hieronder te bekijken.