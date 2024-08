Assault Suits Valken Declassified Switch fysieke release aangekondigd

Limited Run Games heeft de fysieke release van Assault Suits Valken Declassified aangekondigd en neemt nu pre-orders aan. Die kun je hier vinden. Je kunt de game los kopen, maar er is ook een speciale Classic Edition beschikbaar. Deze bevat de game, een retrobox, de soundtrack, en kunstkaarten.

Assault Suits Valken Declassified is een heruitgave van de originele game, die eerder alleen in Japan uitkwam en werd aangepast voor de internationale release als Cybernator. Deze nieuwe versie is voor het eerst officieel vertaald naar het Engels. Naast de game zelf zijn er extra’s toegevoegd, zoals een vertaalde versie van de originele Japanse handleiding, nieuwe artwork van de oorspronkelijke ontwerper Satoshi Urushihara, en een interview met de mecha-ontwerper Satoshi Nakai. De game biedt ook moderne functies zoals save- en load-opties, schermfilters, en cheats.

Ga jij de losse of de speciale Classic Edition kopen? Laat het weten in de reacties.