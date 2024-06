Bouw je eigen Metroidvania in Starlair

Ook gepland voor de Switch 2.

Shooty Bazooky heeft een nieuwe Metroidvania-titel aangekondigd: Starlair. De game moet begin 2025 verschijnen voor de Switch, en er is tevens al een release voor de Switch 2 gepland. Het is echter niet je standaardgame in dit welbekende genre…

Van Hollow Knight tot Blasphemous, Metroidvania’s zijn niet weg te denken uit de gamewereld. Games in dit genre zijn altijd enorm boeiend geweest, dus wij zullen de laatste zijn die klagen als er weer eentje wordt aangekondigd. Starlair gaat een stapje verder en laat de creatieve fans van het genre hun eigen Metroidvania’s bouwen. Het uitgestrekte universum van de game is gevuld met planeten, elk met hun eigen side-scrolling levels. Al die planeten zijn stuk voor stuk gecreëerd door spelers. En dat betekent natuurlijk dat er alleen maar meer bij zullen komen!

Als je liever levels speelt dan bouwt, ziet Starlair er als volgt uit: je bent een premiejager die zijn werkgever heeft verraden. Het vonnis luidt dat je de rest van je leven voor hem moet werken. Jouw taak? Mysterieuze artefacten terug vinden op zogeheten ‘asylum planets’, oftewel de door spelers gecreëerde planeten. Hoe meer je er verzamelt, hoe meer je erover te weten komt. Je hoeft in Starlair echter niet het verhaal te volgen. Als je liever gewoon planeten verkent, is dat ook helemaal oké. Elke wereld heeft bovendien een landingszone waar je met andere spelers kunt communiceren en de leaderboards kunt bekijken.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan de onderstaande trailer. Momenteel loopt er een Kickstarter-campagne voor Starlair. Mocht je hieraan willen bijdragen, dan kan dat hier.