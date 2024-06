Disaster Band komt naar de Switch

Laat je muzikale talent zien!

Wie houdt er nu niet van een leuke ritmegame? Disaster Band is al sinds 2022 te spelen op pc, maar maakt binnenkort de overstap naar consoles. Vanaf 11 juli zal hij te spelen zijn op je Nintendo Switch. Waarom de game Disaster Band heet, blijkt al wel een beetje uit de onderstaande trailer, waar een stukje uit Peer Gynt op een… eh… unieke manier wordt uitgevoerd. Edvard Grieg zou trots zijn.

Het wordt met de trailer waarschijnlijk wel al duidelijk hoe de game werkt. In Disaster Band kies jij een van de 15 uiteenlopende instrumenten en haal jij de spetterende solist in je naar boven. Of je roept je vrienden erbij voor een dynamisch duo, tragisch trio of kakofonisch kwartet dat de sterren van de hemel speelt. Of, nou ja, je speelt in ieder geval. Naast de gangbare opties als een viool of trombone heb je ook keuze uit exotischere instrumenten of zelfs een koortje jammerende katten. Dat klinkt toch als muziek in je oren?

Maar oefening baart kunst! Tenzij je de highscores wilt halen, is het geen probleem als je timing afwijkt. Sterker nog, Disaster Band geeft je de ruimte om te oefenen en lekker te improviseren. De game biedt keuze uit 20 nummers, maar dankzij ondersteuning voor Mod.io is het ook mogelijk om op je pc je eigen MIDI-tracks te maken en te delen. Naast spelen is er dus ook ruimte voor componeren.

Wat is jouw eerste indruk van Disaster Band? Ga je een poging wagen of houd je het liever bij een echt instrument? Laat het ons weten in de comments.