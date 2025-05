Bowser: “Diversiteit is belangrijk voor ons”

De president van Nintendo of America, Doug Bowser, werd tijdens een interview met de Braziliaanse pers gevraagd naar diversiteit, en de rol die dit speelt binnen Nintendo.

Nintendo heeft zich in het verleden al eens eerder uitgesproken over diversiteit. Uit het interview blijkt dat dit onderwerp nog altijd actueel is, voor zowel nu als in de toekomst. Dit is te herleiden naar de diversiteit binnen de gamersgroep, waardoor de noodzaak gezien wordt om eveneens een zo divers mogelijk personeel te includeren. Doug Bowser vertelde het volgende:

“We willen altijd het beste talent aantrekken en behouden. We vinden het ook belangrijk dat dit talent divers is qua achtergrond, ervaring en perspectief, omdat onze spelers divers zijn. Daarom streven we ernaar om binnen onze organisatie een diversiteit te hebben die onze spelers weerspiegelt. Dit is iets dat al jaren bestaat, nog voordat mensen echt begonnen met het gebruiken van het woord “diversiteit of verwanten zoals inclusie en gelijkheid. En dat zal ook zo blijven. Het is belangrijk voor ons.”