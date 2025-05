Alle Switch 2 games met een game-key card op een rijtje

Met de komst van de Nintendo Switch 2 wordt een nieuwe wijze van fysiek en digitale uitgave geïntroduceerd, namelijk de Game-Key Card. Maar welke games gaan hier gebruik van maken? Lees snel verder!

De Game-Key Card is een hybride vorm van uitgave. Je kan de game fysiek kopen, maar een volledige download van de game is vereist om dit vervolgens te kunnen spelen. Dit lijkt enigszins op een downloadcard wat tijdens de Switch-periode voorkwam, maar het voordeel hiervan is dat het kaartje en de download zich niet limiteert tot eenmalig gebruik. Hoewel de reacties op de samensmelting uiteenlopend zijn, is het inmiddels duidelijk geworden dat we dit de komende generatie vaak voorbij zien komen. Voor de ontwikkelaar lijkt de beperking van 64gb alsmede de kosten voor een volledig fysiek uitgave een reden om voor de hybride variant te gaan.

De games die gebruik gaan maken van de nieuwe werkwijze zijn:

– Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster

– Hitman: World of Assassination – Signature Edition

– Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

– Madden NFL 26

– Nogunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition

– Puyo Puyo Tetris 2S

– Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army

– Sonic x Shadow Generations

– Star Wars Outlaws

– Street Fighter 6

– Suikoden 1 & 2 HD Remaster

– Survival Kids

– Wild Hearts S

– Yakuza 0 Director’s Cut

Staat er een game tussen die jij graag wil? Hoe denk jij over de Game-Key Card? Laat het ons weten in de onderstaande berichtensectie!