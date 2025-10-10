Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster krijgt fijne update

Een van de launchgames voor de Switch 2 was Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster. En ondanks dat de titel vrij positief ontvangen werd, waren er nog wel wat issues om op te lossen. Inmiddels heeft de game een nieuwe update gekregen welke verschillende verbeteringen met zich meebrengt. Zo had Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster last van het feit dat internetverbinding tijdens de slaapmodus verbroken werd. Met de nieuwe update is dit probleem verholpen. De nieuwe update brengt echter nog meer met zich mee.

Check hieronder de patch notes om te zien wat er allemaal is aangepast. Los van onderstaande aanpassingen heeft de nieuwe update ook nog andere kleine bugs verholpen die niet specifiek benoemd worden.

De verbeteringen met betrekking tot internetverbindingen:

Het probleem waardoor de software de internetverbinding verbrak tijdens het laden of ontwaken uit de slaapstand, is opgelost.

Er wordt een dialoogvenster ‘Communicatie in uitvoering’ weergegeven en de software wacht met verbinden bij het wijzigen van kaarten na het ontwaken uit de slaapstand.

Er wordt nu ook een dialoogvenster ‘Communicatie in uitvoering’ weergegeven wanneer er na het laden nog geen verbinding is gemaakt. De software wacht met verbinden en controleert de status van vrienden en gasten.

Vrienden en gasten worden nu, indien mogelijk, hersteld zonder te wachten op een wijziging van kaarten.

Er is een optie voor het testen van de internetverbinding toegevoegd aan het menu Configuratie en de huidige verbindingsstatus kan worden gecontroleerd

Overige aanpassingen: