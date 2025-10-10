Kamla brengt horror naar de Switch

Met Halloween komt het horrorseizoen er weer aan. Soft Source Publishing en Mad Mantra brengen de zeer passende horrorgame Kamla binnenkort op de Nintendo Switch en PlayStation 5 uit. Eerder kwam de game al via Steam op de pc, iOS en Android uit. De releasedatum is vastgesteld op 30 oktober 2025. Perfect zo vlak voor Halloween! Een trailer van de game kan je hieronder bekijken.

Kamla is doorgedraaid en bezeten door een demoon. Jij moet haar vinden in het huis waar ze ronddoolt. Door voorwerpen te vinden en puzzels op te lossen moet je een duiveluitdrijving uitvoeren bij Kamla. Wanneer Kamla boos wordt, moet je snel een schuilplaats zoeken. Doe je dat niet, dan raak je de gevonden voorwerpen kwijt.

Ben jij klaar voor dit spannende avontuur? Laat het ons weten in onze reacties!