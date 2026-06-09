Final Fantasy Resonance is een nieuwe game in HD-2D-stijl

Een gloednieuwe Final Fantasy? Jazeker, Final Fantasy: Resonance is een gloednieuwe game in de franchise en de eerste in HD-2D-stijl. De game moet al op 22 oktober verschijnen voor de Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series S|X en pc. De game zal klassieke gameplay bevatten met turn-based mechanics en cinematografische pixelart.

In de game is er een mysterieuze vijand op missie om de acht kristallen die de wereld in balans houden te vernietigen. Als een ridder ga jij samen met verschillende bondgenoten de wereld rond om deze te redden. Je hebt zoals klassieke Final Fantasy grootse gevechten en flink wat om te ontdekken. Naast je eigen krachten kun je ook Visions rekruteren van bekende personages zoals Cloud, Terra en Clive van andere Final Fantasy games. Opvallend is dat deze in de game ook getoond kunnen worden met hun normale artwork tijdens speciale aanvallen.

Naast de gewone versie komen er ook een Digital Deluxe Edition en een Collectors Edition uit van het spel.