One Piece: Grand Gourmet komt naar Switch 1 en 2

Manga- en animefenomeen One Piece verruilt de keiharde actie voor de verandering eens voor een ander genre. One Piece: Grand Gourmet is vandaag aangekondigd voor Nintendo Switch en Switch 2. De game verschijnt op 23 oktober.

Geen action adventure- of JRPG-toestanden deze keer. One Piece: Grand Gourmet is een restaurant management sim! Het befaamde restaurant Baratie opent een tweede locatie, en de Straw Hats gaan een handje helpen. Deze keer is er dus ook een grotere rol weggelegd voor Sanji, de kok van de groep. Met hem ga je allerlei gerechten bedenken en serveren. Daarbij heb je ook diverse Devil Fruit-krachten nodig voor nét die speciale touch. Uiteraard moet het restaurant ook helemaal ingericht worden. En dan hebben we het nog niet gehad over je clientèle. Meer dan 400 personages uit de wereld van One Piece zullen langskomen om jouw kookkunsten uit te proberen.

De onderstaande trailer laat zien wat je kunt verwachten: