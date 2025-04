Bravely Default krijgt HD-remaster op Nintendo Switch 2

Een van de games die op de launch-dag van de Nintendo Switch beschikbaar zal zijn is de remaster van Bravely Default, met als volledige titel Bravely Default Flying Fairy HD Remaster. Het spel is een remaster van de klassieker Bravely Default, welke alweer wat jaartjes terug voor de Nintendo 3DS verscheen. Het spel is een turn-based RPG en kent een systeem wat ook Octopath Travelerkent. Door punten te gebruiken kun je meerdere aanvallen in één keer te doen. Benieuwd hoe deze remaster er op de Nintendo Switch 2 uit komt te zien? Bekijk dan onderstaande trailer.

De remaster kent onder andere verbeterde graphics alsmede quality of life ‘verbeteringen’ zoals een nieuwe interface. Tevens krijgt de Bravely Default HD-remaster nieuwe minigames.