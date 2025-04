Breath of the Wild & Tears of the Kingdom komen naar Switch 2 met een bonusapp en nieuwe amiibo

Breath of the Wild & Tears of the Kingdom komen naar Switch...

Keer terug naar Hyrule van Breath of The Wild en Tears of the Kingdom. Deze games gaan speciale Nintendo Switch 2 Editions krijgen welke je los kunt kopen, door middel van een upgradepack kopen of gratis via Nintendo Switch Online + Expensionpass kunt krijgen (alleen de upgradepack).

Deze versies zijn vanaf 5 juni beschikbaar en brengt je als speler betere graphics, HDR, en een hogere framerate. Daarnaast zullen er nieuwe amiibo van de vijf sages verschijnen. Zo kun je op diezelfde dag Riju, Sidon, Yunobo en Tulin kunnen kopen. De laatste, die van Mineru verschijnt op een later moment.

Naast de nieuwe amiibo en betere graphics bevatten de games ook ondersteuning voor Zelda Notes. Dit wordt een onderdeel van de Nintendo Switch App, vroeger de Nintendo Switch Online-app, en geeft handige extra’s. Niet alleen leuke bonussen zoals een fotostudio om je foto’s te bewerken uit de games, maar ook statistieken. Zowel persoonlijk als wereldwijd en je kunt zelfs achievements vrijspelen.

De belangrijkste features zitten echter in-game. Zo heb je een gps die je leidt naar Koroks en Shrines, inclusief een stem die zegt of je er bijna bent. Ook kun je voice memories vinden waarbij Zelda en stukje verteld. Deze memories zaten niet in de originele games. In Tears of the Kingdom kun je ook memories van twee andere personages tegenkomen.

Tot slot laat de app je items delen met andere spelers of je creaties die je in Tears of the Kingdom opslaat. Hiermee kun je makkelijk andere spelers helpen.

Creation share met QR, ook via social media. Je kunt ook items geven aan andere spelers.

Fotostudio laat je ingame foto’s aanpassen. playdata in profile, ook medals krijg je hier, soort achievements. Vergelijk met anderen metstatistieken.

Daily bonus spin met een special effect.

Gratis voor NSO + Uitbreidingspas