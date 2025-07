Bridge Constructor Studio krijgt launchtrailer

Deze week verscheen Bridge Constructor Studio voor Nintendo Switch. Gepaard met deze release hebben ClockStone en uitgever Headup ook een launchtrailer uitgebracht. Die kun je onder aan dit artikel bekijken.

Bridge Constructor Studio is een physics-based puzzelgame die volledig in het teken staat van – je raadt het al – het bouwen van bruggen. Wie een brug wil aanleggen, moet immers over de nodige technische kennis beschikken, zodat hij niet bij het eerste zuchtje wind of een iets te zware vrachtwagen meteen instort. Deze game schotelt je 70 uitdagende puzzels voor. Je zult in meerdere gebieden moeten bouwen en hebt een scala aan voertuigen en materialen tot je beschikking om een stevige, solide brug te maken. Het is een sandbox-game, waarbij jij je geen zorgen hoeft te maken over vervelende bijzaken zoals het financieren van je bouwprojecten. In Bridge Constructor Studio gaat het alleen om de puzzels. En jouw creativiteit. Zoals je in de launchtrailer kunt zien, hoef jij je niet te beperken tot saaie conventionele bruggen. Je kunt de gekste creaties bedenken om voertuigen aan de andere kant het level te krijgen.

Bridge Constructor Studio is nu digitaal verkrijgbaar voor Nintendo Switch en Switch 2.