Neon Noodles krijgt launchtrailer

Neon Noodles, een culinaire puzzelgame met een open einde waarin je machines bouwt, is nu verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Om de release van deze originele titel te vieren is onderstaande launchtrailer vrijgegeven. Je programmeert in Neon Noodles robotchefkoks om 250 recepten uit de hele wereld te koken met 400 unieke ingrediënten. De game speelt zich af in een duistere, dystopische cyberpunk-toekomst waarin voedsel het ultieme symbool van rijkdom en status is. De aristocratie geeft zich over aan elke culinaire wens met een revolutionaire uitvinding genaamd Neon Noodles.

In de game ga je uitdagende opdrachten aan van verschillende bijzondere klanten en ontwerp complexe en prachtige automatiseringen om de waarheid achter Neon Noodles te ontdekken. Benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande launchtrailer van de game.