Ook Virtuos getroffen door grote ontslagronde

Nieuws over ontslagen in de game-industrie lijkt de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond te schieten. Deze week is het de beurt aan Virtuos, een studio die bekend is voor het maken van remasters en remakes. Dit heeft Virtuos eerder zelf bevestigd aan Eurogamer. In totaal zou het om 270 ontslagen gaan – ongeveer 7% van het personeelsbestand. Het nieuws komt relatief kort na de succesvolle release van Oblivion Remastered

Volgens het bedrijf zijn de ontslagen het gevolg van een herstructurering om beter aan te sluiten op de veranderingen in de huidige game-industrie. Vooral werknemers in Azië worden getroffen door de ontslagronde, met 200 ontslagen. In Europa is het beperkt gebleven tot ‘slechts’ 70 werknemers die hun boeltje moeten pakken. Virtuos benadrukt deze mensen heel dankbaar te zijn voor hun bijdragen door de jaren heen en voorziet alle vertrekkers van een ontslagvergoeding.

We kennen Virtuos als een grote naam op het gebied van remakes, maar ook van hun Switch ports. Ondanks de ontslagen verwacht het bedrijf alle lopende projecten nog steeds volledig te kunnen ondersteunen. Eerder deze maand was het Microsoft die het nieuws haalde met een tweede, enorme ontslagronde. Daar moeten ruim 9000 mensen opstappen en worden zelfs hele studio’s gesloten. Met name Romero Games kwam daarmee in het nieuws. De game-industrie krijgt zo de ene na de andere klap te verduren.