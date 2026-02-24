Britse bioscoopketen verklapt onaangekondigd Super Mario Galaxy Movie-personage

Foutje, bedankt! In aanloop naar de Super Mario Galaxy Movie heeft Britse bioscoopketen Everyman alvast een beschrijving van de nieuwe film op hun website gezet. Alleen werd daarin een personage genoemd dat nog niet eerder was aangekondigd. Dat meldde IGN eerder. Doorlezen op eigen risico – dit is je spoilerwaarschuwing.
Op de website was het volgende te lezen:
“After defeating Bowser and saving Brooklyn, Mario faces Wario and Bowser Jr.’s evil alliance. Now, alongside his friends and Yoshi, he must stop their plans for world domination.”
Verrassing: Wario zit in deze film! En hij heeft blijkbaar weinig goeds in de zin. Inmiddels heeft de bioscoopketen hun website aangepast en is de spoiler niet meer op de website te vinden. Buiten deze per ongeluk geplaatste omschrijving is er niets bekend over de rol van dit personage in de film. Ook weten we nog niet wie zijn voice actor is. Misschien wordt er voor de release van de Super Mario Galaxy Movie op 1 april bekendgemaakt, en anders is het een leuke verrassing in de bioscoop.