Fallout 4: Anniversary Edition is vanaf vandaag te spelen op de Switch 2

Het wachten op de Anniversary Edition van Fallout 4 voor de Nintendo Switch 2 is nu eindelijk voorbij. Hoewel de originele titel al een flinke tijd geleden verscheen, weten Switch 2-bezitters pas vier maanden dat deze game naar Nintendo’s nieuwste console komt. Om de release te vieren is er uiteraard een launch-trailer online gezet, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken. Het spel gaat voor een bedrag van €59,99 over de digitale toonbank, maar let er wel goed op dat je nog voldoende opslag hebt. Je hebt immers 60,8 gigabyte aan vrije ruimte nodig.

Fallout 4: Anniversary Edition belooft het complete post-nucleaire epos samen te brengen, door de volledige basisgame en de zes uitbreidingen in één pakket uit te brengen. Het spel betreft een RPG waarin je tegen vijanden vecht, spullen verzamelt en je een eigen gemeenschap opbouwt. Daarnaast zit de open wereld vol met verschillende locaties, waar diverse personages en meerdere missies te vinden zijn. Gaat het jou lukken om te overleven in deze wereld?