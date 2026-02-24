Under Par Golf Architect komt naar de Nintendo Switch 2 – niet de Switch

In maart 2025 werd via het YouTube-kanaal van Broken Arms Games de titel Under Par Golf Architect aangekondigd. Deze game komt naar diverse consoles en zou ook voor de Nintendo Switch verschijnen. Maar nu met de onthulling van een officiële releasedatum wordt er niet meer gesproken over een Switch-versie, maar blijkt dat er gewerkt wordt aan een Switch 2-release. Dit golfavontuur gaat op 16 april digitaal via de Nintendo eShop uitkomen. Onderaan vind je de releasedatumtrailer waaruit blijkt dat de plannen voor de Switch zeer waarschijnlijk zijn geschrapt.

Heb jij altijd al gedroomd om jouw eigen golfbanen te ontwerpen en deze uit te proberen? Dan is Under Par Golf Architect hét spel voor jou! Met alle banen die je gemaakt hebt, bouw je een volledig resort met daarin onder andere restaurants, zwembaden en andere faciliteiten. Aankleding door middel van bomen, zand en paden mag natuurlijk niet ontbreken. Tevens hoeft de grond voor jouw golfbaan niet alleen maar plat te zijn, want er is ook de mogelijkheid om het terrein volledig aan te passen met bijvoorbeeld heuveltjes.

Ben jij van plan een balletje te slaan in Under Par Golf Architect?