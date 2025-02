Bubble Ghost Remake verschijnt op 27 maart voor de Nintendo Switch

Bubble Ghost Remake werd eind 2023 aangekondigd voor de Nintendo Switch. Er zijn toen geen details gedeeld over een releasedatum. Maar nu hebben uitgever SelectaPlay en ontwikkelaar Nakama Game Studio bekendgemaakt dat de game op 27 maart 2025 verschijnt. Bubble Ghost Remake gaat zowel digitaal in de Nintendo eShop als fysiek te koop zijn. In Europa kun je voor de fysieke versie kiezen tussen een standaardeditie en een collector’s editie. Met de bekendmaking van de releasedatum is er ook een nieuwe trailer gedeeld. Die kun je onderaan dit bericht bekijken.

Bubble Ghost Remake is een nieuwe versie van de Nintendo Game Boy 2D-platformer uit 1990. De graphics en het geluid zijn volledig vernieuwd en brengen de setting van deze klassieker tot leven. In Bubble Ghost is het jouw taak om een klein spookje en zijn bubbel door een betoverd kasteel te leiden. Het spookje is de geest van uitvinder Heinrich von Schinker die na de oorlog ’thuiskomt’ in zijn oude kasteel in het noorden van Engeland. Je metgezel is een mysterieuze bubbel die je kan verplaatsen door voorzichtig te blazen. Het is aan jou om de bubbel naar vrijheid te leiden. Onderweg kom je je eigen bizarre uitvindingen tegen en woeste wilde dieren. De game bestaat uit meer dan 40 levels vol puzzels en baasgevechten. Ontdek geheime kamers, versterk je vaardigheden en verzamel verstopte collectibles. Je kan kiezen uit 3 moeilijkheidsniveaus, maar wees erop voorbereid dat je platform skills sowieso op de proef worden gesteld!

Nieuwsgierig geworden naar Bubble Ghost Remake? Bekijk dan de nieuwe trailer hieronder. Mocht je enthousiast zijn geworden en de game willen proberen, er is al een gratis demo te downloaden in de Nintendo eShop!

Komt Bubble Ghost Remake op jouw wensenlijstje? Laat het ons weten in de reacties!