Bandai Namco verliest meer dan 100 medewerkers (9%)

Vorig jaar verscheen door Bloomberg een artikel dat Bandai Namco aan het werk was om hun kosten te drukken door medewerkers “vrijwillig” te laten vertrekken. Door ze in ruimtes te zetten met erg saai of zelfs geen werk zouden medewerkers praktisch gedwongen worden zelf weg te gaan. Dit is een bekende manier om onder de strenge ontslagregels in Japan uit te komen. Bandai ontkende dit echter. Nu blijkt dat er wel een flink aantal medewerkers vertrokken zijn in de afgelopen maanden.

Dit blijkt uit data van de Japanse pensioen dienst. Waar op de site van Bandai Namco nog wordt gesproken van 1.294 medewerkers. De database van de Japanse pensioen dienst heeft alleen recentere data van begin februari. Deze noemt dat er nog 1.177 medewerkers zijn die onder het pensioenstelsel vallen. Dat zou dus betekenen dat er 117 mensen weg zijn gegaan, iets meer dan 9% van het totale aantal. Het vinden van deze informatie kan via deze site. Als je dan zoekt naar het volgende corporate ID, 9010701026400, krijg je de informatie.