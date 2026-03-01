Bulb Boy 2: Jar of Despair komt naar Nintendo Switch

Wie kent Bulb Boy nog? Dit point-and-click-avontuur verscheen alweer bijna 10 jaar geleden op Nintendo Switch. Nu is er plots een eShop listing opgedoken voor het vervolg: Bulb Boy 2: Jar of Despair. Als die listing klopt, komt de game komende week al uit – op 5 maart om precies te zijn.

Bulb Boy 2: Jar of Despair wordt net als zijn voorganger omschreven als een point-and-click-avontuur in het horrorgenre. Beide games kenmerken zich als vrij grotesk, iets wat je meteen op zal vallen in de trailer. De developers beloven zelfde specifiek close-ups van de smerige details. Speciaal voor de liefhebbers. Wat wellicht ook opvalt, is een gelijkenis met die onmiskenbare artstyle van cartoons uit de jaren 90. Je missie is simpel: ga naar de kelder om een pot jam op te halen. Hoe moeilijk kan dat nu zijn? Vrij moeilijk, blijkbaar. Je zult een hoop vijanden tegenkomen en puzzels op moeten lossen, terwijl je in een onverwacht onvoorspelbaar verhaal wordt gestort. Alles voor die heerlijke jam.