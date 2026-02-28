Switch 2-versie Warframe krijgt releasedatum én contentupdate

Hoewel Warframe in september werd aangekondigd voor Nintendo Switch 2, bleef een concrete releasedatum nog uit. Daar is nu verandering ingekomen met Digital Extreme’s bekendmaking dat de game op 25 maart 2026 zal verschijnen. Niet alleen dat – er wordt ook meteen een grote update geïntroduceerd: The Shadowgrapher.

Warframe werd destijds al uitgebracht voor de originele Switch en is dus al op de Switch 2 spelen, maar nu komt er dan toch een speciale Switch 2-versie uit die is geoptimaliseerd voor het nieuwe platform. Zo ondersteunt de game nu 60 fps en muisbediening. Daarnaast kun je denken aan 1080p, verbeterde audio, snellere laadtijden. Wie uiterlijk 15 april 2026 inlogt bij deze free-to-play game, krijgt ook gratis de Ambimanus Pack bij de game. Daarbij zit onder andere het Vericres Warfan-wapen, de Akomeogi Warfan weapon skin, de Slicing Feathers Stance Mod en nog diverse cosmetics. En omdat nieuwe standalone update The Shadowgrapher op dezelfde uitkomt, kun je ook meteen in dit nieuwe verhaal duiken.