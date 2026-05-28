LEGO laat je stemmen voor LEGO Pokémon-kaarten

LEGO Pokémon is nu een paar maanden beschikbaar, maar recentelijk is er een wedstrijd geweest om zelf een set te maken. Dit in samenwerking met het kaartspel. Voor de wedstrijd moest je een design insturen van een kaart gemaakt van LEGO. In totaal zijn er maar liefst 756 aanmeldingen geweest, maar hiervan zijn er nog maar vijf over om op te stemmen. Niet alleen populaire en bekende Pokémon hebben de selectie behaald. Zo heb je Mew, Arceus, Gyarados, Rowlet en Joltik.

Het mooie aan deze modellen is dat hoewel een kaart toch redelijk gelimiteerd is qua formaat er erg slim gewerkt is met diepte waardoor er veel meer mogelijk was. Hoe dan ook je kunt hier stemmen op je favoriet. Persoonlijk moet ik zeggen dat ze allemaal erg goed gemaakt zijn, ook flink wat designs die het niet geworden zijn zien er prachtig uit. Mijn echte favoriet is deze Mew met verwisselbaar gezicht.