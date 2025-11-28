Call Of Duty ontwikkelaar Sledgehammer zoekt talent met Switch ervaring

Het is alweer even geleden sinds er voor het laatst een Call of Duty-game op een Nintendo platform is verschenen. De laatste keer was in 2013 met de release van Call Of Duty Ghosts op de Wii U, waar ondergetekende stiekem nostalgische herinneringen aan heeft. Maar het lijkt er nu op dat er toch weer een Call Of Duty naar een Nintendo platform gaat komen. Gamewebsite Insider Gaming heeft nu namelijk een nieuwe vacature ontdekt van Sledgehammer Games op LinkedIn. Zij zijn opzoek naar een ‘Senior Technical Artist’ en in de ‘Bonus XP’ sectie van de vacature staat dat ze iemand waarderen met “AAA, mobile of Switch ervaring”.

Hoewel Sledgehammer een ondersteunende rol had voor de laatste Call Of Duty-game hebben ze in het verleden grote titels in de franchise ontwikkeld. Denk aan Advanced Warfare, WWII en Modern Warfare 3.

Dat er een Call Of Duty naar een Nintendo platform komt is niet gek, aangezien Nintendo en Microsoft in 2022 een 10-jarig contract tekenden om Call Of Duty naar Nintendo platformen te brengen. Deze deal werd bindend in 2023. Zit jij te wachten op een Call Of Duty port voor de Switch 2? Laat het weten in de reacties!