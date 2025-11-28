Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition krijgt een releasedatum

Vorige maand bracht ontwikkelaar Bloober Team naar buiten dat Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition dit jaar nog zou verschijnen. Inmiddels is ook de releasedatum van Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition bekend. Op 19 december 2025 zal de game op de Nintendo Switch 2 uitkomen. Een trailer kan je hieronder bekijken.

De Layers of Fear-reeks is een first-person ervaring met psychologische horror, puzzels en verhaal. In deze The Final Masterpiece Edition kunnen Layers of Fear, Layers of Fear 2, alle DLC en gloednieuwe hoofdstukken gevonden worden. Daarnaast worden HDR, ray-tracing en dynamisch licht ondersteund. Ook zijn er opties voor bewegingsbesturing en besturing via het touchscreen.

Kijk jij uit naar de release? En ga jij Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition op de releasedatum gelijk kopen? Laat het ons weten in de reacties!