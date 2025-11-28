Super Mario Run krijgt een Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 event

Nintendo promoot de release van hun nieuwste Mario-games via de mobile game Super Mario Run. Dit evenement is nu speelbaar en net als in eerdere events kun je hier gethematiseerde standbeelden unlocken. In dit geval gaat het om standbeelden van: Bee Mario, Rosalina en Balloon Yoshi. Tijdens het event kun je één level een dag gratis spelen. Hieronder zie je een afbeelding van de standbeelden.

Dit Super Mario Galaxy event voor Super Mario Run betreft niet de eerste keer dat Nintendo Mario games in de spotlight zet via deze mobile game. In het verleden deden ze dit ook voor Super Mario Party Jamboree, Mario & Luigi: Brothership en Super Mario Bros. Wonder.

Super Mario Galaxy 1 + 2 verschenen vorige maand voor de Switch. Onze Jorden heeft de games gereviewd. Lees hier nogmaals wat hij er van vond.