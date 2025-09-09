Call of the Sea is vanaf nu speelbaar op de Nintendo Switch

We hebben er even op moeten wachten, maar vanaf vandaag is Call of the Sea dan toch eindelijk te spelen op de Nintendo Switch. Het puzzel-avonturenspel van ontwikkelaar Out of the Blue Games was eerder al te spelen via Steam, de Meta Quest, PlayStation en Xbox. De game gaat vanaf nu over de digitale toonbank voor een bedrag van €19,99. Om deze titel te downloaden heb je 4,2 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig. Of er later nog een Switch 2-update/versie beschikbaar wordt gesteld is momenteel niet duidelijk.

Call of the Sea speelt zich af in het jaar 1934 in een afgelegen regio van de Stille Oceaan. Hier kruip je in de huid van Norah, die op verkenning gaat in ruïnes en mysteries. Daar ga je op onderzoek uit en hoop je de aanwijzingen te vinden die zijn achtergelaten door eerdere reizigers. Het zal je dan ook niks verbazen dat jij verschillende puzzels op moet lossen. Bovendien staat er een verhaal vol spanning en emoties op je te wachten. Gaat het jou lukken om de waarheid te ontdekken?