[Review] Star Wars Outlaws – Indrukwekkende port van een leuk avontuur

Op 4 september verscheen Star Wars Outlaws voor de Nintendo Switch 2. Dit avontuur – ontwikkeld door Massive Entertainment en uitgegeven door Ubisoft – kwam vorig jaar augustus uit voor de PlayStation 5, Xbox Series en pc. Het verscheen toen in meerdere versies: een standaardversie en diverse uitgebreidere edities met extra content en character packs. Op de Switch 2 schaf je nu direct de Gold-Edition aan. Die bevat de basisgame en een seizoenspas met twee verhalende uitbreidingen, een exclusieve missie en een set cosmetische elementen. De reviews voor de andere platformen waren gematigd positief. Hoe beoordelen wij de Switch 2-versie van dit avontuur? Dat lees je in onze review van Star Wars Outlaws!

Switch 2-port van de eerste Star Wars-openwereldgame

Na Cyberpunk 2077 is Star Wars Outlaws opnieuw een grote next-gen console-titel die naar de Switch 2 komt. Ontwikkelaars van Ubisoft lieten eerder al weten dat zij de game-ervaring hebben aangepast om de unieke mogelijkheden van de console optimaal te benutten. Ook hebben ze de game behoorlijk moeten comprimeren. Het gaat hier namelijk om de eerste openwereldgame in het Star Wars-universum, die bijvoorbeeld op de PlayStation 5 meer dan 100 GB aan ruimte inneemt. Andere Star Wars-games zoals de beide Star Wars Jedi met Jedi Cal Kestis in de hoofdrol (Fallen Order en Survivor), waren meer lineaire games, ondanks dat er wel verschillende grote gebieden te onderzoeken vielen. In Star Wars Outlaws heb je als speler veel meer de vrijheid in het kiezen van welke missie of verhaallijn je volgt. Maar daarover later meer.

Deze game is dus ontwikkeld voor andere platforms en nu vertaald naar Nintendo’s nieuwste console. Het resultaat is een game-grootte van zo’n 21 GB die je op je Switch 2 vrij moet maken. Want hoewel de game zowel digitaal als fysiek te koop is, betreft de fysieke versie een gamekeycard. Dus voor welke variant je ook gaat, je zult de gehele game moeten downloaden. De reden hiervoor werd onlangs trouwens op social media toegelicht. Het zou zijn omdat de Switch 2-gamecard de gewenste prestatie onvoldoende ondersteunt in vergelijking met de snelheid van een microSD Express. De game is gebouwd voor interne SSD’s van next-gen platforms en pas later kwam de Switch 2. Dus de keuze voor de gamekeycard is niet gebaseerd op geld, maar op kwaliteit en prestatie.

Ubisoft Account: connect before playing

Bij het opstarten van de game volgt al snel het scherm waarin gevraagd wordt om in te loggen met je Ubisoft-account. Gamers die dat nog niet hebben zullen er één moeten aanmaken, want je kunt dit niet overslaan. Al las ik online wel verhalen dat wanneer je je console op vliegtuigmodus zet je dit zou kunnen omzeilen. Zelf heb ik dat niet geprobeerd, omdat ik juist de voordelen zie van het inloggen. Misschien ook omdat ik al een Ubisoft-account had en het dus ken van andere Ubisoft-games. Maar goed, dit is wel iets om te weten. Het leuke is dat je door de cross-save-mogelijkheid je de gamesave van bijvoorbeeld de PlayStation op je Switch 2 kunt laden om daarop dan verder te spelen.

Het verhaal van Star Wars Outlaws is mij niet onbekend. Ik heb de game uitvoerig gespeeld zien worden op de PlayStation 5. Zo zat ik maanden elke zondagochtend naast mijn vriend die met veel plezier dit avontuur speelde. En af en toe pikte ik zelf een missie mee. Hierdoor wist ik dat het qua verhaal en gameplay wel goed zou zitten. Ik was vooral erg benieuwd naar hoe de game het zou doen op de Switch 2. Voor mij was dit namelijk een typische PS5-game. Alle grote openwereldgames speel ik op de PS5 en de rest op mijn Switch (2). Dat is het onderscheid dat ik maak(te). Ik kan al verklappen dat ik daar nu door mijn ervaring met Star Wars Outlaws op de Switch 2 anders over denk. Maar goed, eerst terug naar het verhaal. Want waar gaat de game over?

Kay en Nix

In Outlaws speel je als Kay Vess, een onervaren premiejager. Chronologisch gezien speelt het zich af tussen The Empire Strikes Back en Return of the Jedi. Hierdoor worden de planeten gecontroleerd door soldaten van het Galactische Keizerrijk, maar ondertussen bloeit de criminele onderwereld. Kay is op zoek naar een nieuw leven en wil weg van planeet Cantonica. In een poging dit voor elkaar te krijgen zegt ze ja tegen een inbraak bij Sliro Barsha, de leider van het Zerek Besh-syndicaat. Alleen loopt dit faliekant mis. Gelukkig weet ze samen met haar trouwe metgezel Nix te ontsnappen, door Sliro’s ruimteschip de Trailblazer te stelen. Na een ruwe landing komt ze terecht op Toshara waar ze monteur Waka ontmoet. Met een death mark van Sliro op haar hoofd begint hier haar echte avontuur. Om de strijd tot een goed einde te brengen moet Kay een crew samenstellen en opnieuw een inbraakpoging wagen…

Wat doe je voor welk crimineel syndicaat?

De game is opgebouwd uit opeenvolgende hoofd- en zijmissies. De hoofdmissies zijn onderdeel van bovenstaande verhaallijn. Daarbij moet Kay zich staande houden in een sterrenstelsel waar op elke planeet een andere criminele factie heerst. Deze syndicaten willen graag met Kay samenwerken en ook zij heeft er belang bij om (vuile) klusjes te doen. Zo heeft zij voor het samenstellen van haar crew of het repareren van de Trailblazer informatie of onderdelen nodig. In de vorm van zijmissies mengt Kay zich in dit spel van de criminele onderwereld. Maar ja, voor wie doe je dan wat? Elke missie biedt meerdere mogelijkheden. Ze zal moeten bepalen welke klus ze voor welke factie gaat doen. Maar misschien nog belangrijker is de keuze of ze de klus volgens opdracht uitvoert of dat ze toch een andere afslag neemt en voor eigen gewin gaat.

Jouw keuzes zijn bepalend voor Kay haar reputatie bij een syndicaat. Die kan variëren van ’terrible’ tot ‘excellent’. Een hoge factiereputatie geeft toegang tot locaties, opdrachten en kortingen in factiewinkels. Omgekeerd kan een lage reputatie ertoe leiden dat facties huurlingen sturen om Kay te achtervolgen. Maar loyaliteit verandert, verraad is onvermijdelijk en een vindingrijke outlaw weet hoe je de onderwereld in je voordeel kan gebruiken. Dit betekent dat je continu aan het schipperen bent tussen de vier facties: Pyke Syndicate, Crimson Dawn, Hutt Cartel en The Ashiga Clan. Deze opzet met contracten en dialoog-antwoordopties die de uitkomst van een missie beïnvloeden werkt erg goed.

Gevarieerde gameplay

Star Wars Outlaws is een third-person-actie-avonturengame. Je bestuurt zowel Kay als haar metgezel Nix. Hij kan je namelijk helpen met het pakken van voorwerpen, het overhalen van hendels en het afleiden of aanvallen van tegenstanders. Superleuk! Wat betreft de gameplay en omgevingen deed het me heel erg denken aan games als Assassin’s Creed, Tomb Raider en Uncharted. Ook in Outlaws wisselen stealth, mêlee en exploratie zich af. Kay reist van drukke steden en duistere cantina’s tot uitgestrekte woestijnlandschappen en jungle-omgevingen. Het is aan jou om je pad uit te vogelen – te voet al klimmend en slingerend, op je speeder of vanuit de Trailblazer. Het liefst bereik je je doel ongezien via sluiproutes of handige afleidingen. Maar heel vaak ontkom je niet aan een (groots) blaster- of ruimtegevecht. Oh ja, ondertussen loont het om ook nog eens alle hoekjes en gaatjes uit te kammen op zoek naar schatten. I love it.

Zoals gezegd speelde ik dit soort grote openwereldgames altijd op mijn PS5. Maar hoe langer ik Star Wars Outlaws speelde, hoe meer ik genoot van het kunnen spelen van zo’n game op mijn handheld. Ja op een grote televisie met een controller in je hand is leuk. Maar ik ben inmiddels ook wel erg gecharmeerd van het overal kunnen spelen met het scherm vlak voor mijn neus. Dat is toch wel gaaf. Het is trouwens goed om te weten dat als je een missie activeert, je niet zomaar het betreffende gebied kan verlaten. Totdat je de missie afrondt is volledig vrijuit exploreren er niet bij, want de game stuurt je gewoon terug het missiegebied in. In grote rode letters wordt er in 10 seconden afgeteld: ‘Return to quest area’. Doe je dat niet dan is het game-over en start je weer bij je laatste (automatische) gamesave.

Minigames

Naast al dit manoeuvreren in een openwereld, kent de game ook enkele minigame-elementen. Zo kun je computers hackers door ze te slicen. Dit slicen doet heel erg denken aan het spel Mastermind. Je ziet een aantal vakjes en een aantal symbolen. Je kiest per vakje een symbool, krijgt te zien of ze goed of fout zijn en/of op de juiste positie staan, en dat herhaal je totdat je de code kraakt. Natuurlijk binnen een beperkt aantal kansen. Deuren en containers open je door middel van een lockpick-rhythm-minigame. Je opent de deur als je het juiste ritme weet te volgen. Ik moet zeggen dat ik het de eerste uren leuk vond om beide minigames te spelen. Daarna werd het vooral een vertragende factor. Gelukkig kun je in de instellingen van de game ervoor kiezen om beide minigames uit te zetten waardoor je ze automatisch overslaat. Heel fijn!

Daarnaast kun je op diverse plekken in het heelal een tafel vinden voor het spelen van een potje Kessel Sabbac. Dat is een strategisch kaartspel dat ik maar moeilijk onder de knie kreeg. Ik kan me voorstellen dat er genoeg mensen zijn die dit heel leuk vinden, maar aan mij was het niet besteed. Na een paar pogingen ben ik alle tafels voorbij gelopen (met uitzondering van die van de Wild Card-uitbreiding). Door het winnen van Sabbac of voltooien van contracten verdien je in-game currency (credits), dat gebruikt kan worden om items en uitrusting te kopen. Daarnaast vind je in containers of op willekeurige plekken materialen waarmee je je blaster, speeder en Trailblazer kunt upgraden. Ook de vaardigheden van Kay en Nix zijn te verbeteren. Niet aan de hand van de alom bekende (en soms mega gecompliceerde) vaardighedenboom, maar door experts op te zoeken en hun opdrachten te voltooien.

Bepaal je eigen moeilijkheidsgraad

Je kunt je speelervaring zo makkelijk of moeilijk maken als je zelf wil. Het gameplay-submenu geeft je diverse opties die je zelf kunt instellen, zowel voor de blaster- en ruimtegevechten, het exploreren, als de minigames. Denk aan het aanpassen van de moeilijkheid van vijanden, de wanted status, je gezondheid, valbescherming bij afgronden, het oplichten van klimpunten, of bescherming bij botsingen. De keuze is (te) reuze. Gelukkig word je niet enorm gestraft wanneer je doodgaat in een missie of op verboden terrein gepakt wordt. Je begint het gevecht vervolgens weer van voren af aan of wordt teruggezet naar je laatste automatische gamesave. Wel verlies je een aantal van je credits (in-game currency).

Je beste vriend tijdens het spelen is de minknop. Daarmee kom je terecht in een menu waarbij je kunt wisselen tussen bijvoorbeeld de kaart, je logboek met alle beschikbare missies, je inventaris, je vaardigheden, een overzicht van je voertuigen, een databank met alle locaties, werelden en tutorials, en je reputatie bij de verschillende facties. Het leuke is dat dit menu met het touchscreen te bedienen is. Een geel uitroeptekentje betekent dat er een nieuwe missie beschikbaar is, je iets kan upgraden, je een nieuwe locatie ontdekt hebt enz. Ik kan je aanraden deze tabbladen regelmatig goed te bekijken, omdat er soms ook een uitleg staat. Zo werd mij pas na een paar uur spelen duidelijk dat ik met een sneltoets gewoon mijn speeder kon oproepen, ongeacht waar ik was. Tot dan was ik soms een paar minuten op zoek, omdat ik niet meer wist waar ik was afgestapt.

Een filmisch uiterlijk en sterke voice-acting

Audiovisueel zit de game prima in elkaar. Een groot deel van je visuele ervaring kun je zelf naar smaak finetunen. Wil je full-screen of een 21:9 weergave (met zwarte randen boven en onder)? Film grain aan of uit? Ook de mate van helderheid, hoog contrast modus of een cinematische lens (alsof je alles door de lens van een filmcamera ziet) kun je naar wens instellen. De game maakt trouwens gebruik van raytracing voor realistische licht- en schaduwbeelden. Ik moet bekennen dat ik onder de indruk ben van hoe de game er op de Switch 2 uitziet, zowel in handheld als gedockt. Ja je kunt je storen aan de oplichtende texture rond het haar van Key, dat ziet er op de Switch 2 duidelijk minder fraai uit (al was dit ook al een punt van kritiek op de andere platformen). Maar op het speelplezier heeft het voor mij weinig invloed gehad.

De muziek is prettig om naar te luisteren en draagt bij aan het neerzetten van de bekende Star Wars-sfeer. Maar het is vooral het werk van de stemacteurs dat het helemaal afmaakt. De voice-acting is van een hoog niveau. Net als de variëteit aan boeiende personages. Daar heb ik enorm van genoten. Ook voor de audio zijn er verschillende (toegankelijkheids)instellingen mogelijk. Zo kun je verschillende volumes aanpassen, audio descriptie aanzetten of middels de focusmodus bepalen of je alle geluiden wil horen of dat een deel van de achtergrondgeluiden wordt weggelaten. Sowieso wil ik benadrukken dat Ubisoft echt werk heeft gemaakt van het toegankelijk maken van de game. Of het nu gaat om geluid, tekst(grootte), kleuren of cognitieve ondersteuning. Voor al deze aspecten zijn aanpassingen mogelijk, zodat iedereen de game op zijn/haar manier prettig kan spelen.

Hoe presteert de game op de Switch 2?

Dan wellicht de belangrijkste vraag: hoe speelt de game op de Switch 2? Mijn korte antwoord: gewoon goed! Ja echt waar, ik vind het indrukwekkend hoe deze game zich staande houdt op een handheld. Nee, de game speelt niet op 60 fps, maar wel op een soepele en stabiele 30 fps. Ook in handheldstijl in drukke omgevingen of wanneer je op volle snelheid je speeder of Trailblazer bestuurt. Ik heb geen enkele stotter of hapering ervaren. Wel is de game in de 25+ uur die ik gespeeld heb een keer gecrasht, waardoor ik hem opnieuw moest opstarten. Ik speelde toen nog versie 1.0.3. Op 8 september verscheen een flinke update (1.0.4), dus hopelijk zijn dit soort spontane crashes verleden tijd. De besturing is duidelijk, werkt goed en versterkt bovendien de game-ervaring. Zo voel je het duidelijk als je met je speeder ergens bovenop knalt. Ook hier kun je weer naar wens van alles aan- of uitzetten. Denk aan gyro-controls (in handheld), de mate van vibreren van de controllers, aim-assist of toggle-sprint.

Voor wie graag een uitgebreide technische analyse van de gameprestaties wil bekijken, kan ik deze video van Digital Foundry aanraden. Hun conclusie is dat Ubisoft bewonderenswaardig werk heeft geleverd met deze port. Zoals uit mijn review blijkt, kan ik dat alleen maar beamen. Ok, niet alles verloopt vlekkeloos. Zo bleef bij mij een paar keer een stormtrooper in de deur hangen toen ik hem had verslagen en de deur dichtging. En had ik bij één missie dat ik niet mocht opstijgen terwijl ik een ander ruimtevoertuig moest volgen. Na wat speurwerk kwam ik achter de bug: zo lang je in het gebied van je ruimteschip nog een contract open hebt staan moet je die eerst afronden. Ondanks deze kleine issues is dit gewoon een indrukwekkende port van een leuk avontuur. Het laat duidelijk zien waartoe de Switch 2 in staat is.

Een aanrader!

Kortom, Ubisoft is er overduidelijk in geslaagd om Star Wars Outlaws naar de Switch 2 te brengen. Ik sta er versteld van hoe goed de game uit de verf komt. Dat je dit avontuur nu ook onderweg kunt spelen vind ik daarbij een dikke plus. Na zo’n 25+ uur spelen was ik nog lang niet door het hoofdverhaal. Tel daar alle zijmissies en de extra content van de Gold Edition bij op en je krijgt voor €59,99 zeker zo’n 50+ uur aan speelplezier. Of je het dat waard vindt is aan iedereen om zelf te bepalen. Ik geniet in ieder geval met volle teugen. Het is dan ook een makkelijke aanrader voor iedere Star Wars fan of liefhebber van openwereldgames à la Assassin’s Creed, Uncharted of Tomb Raider. Mocht je nog niet helemaal overtuigd zijn, wacht dan op de demo. Die komt later dit jaar beschikbaar. Ubisoft geeft aan dat verdere informatie hierover snel wordt gedeeld.