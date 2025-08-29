Home Nieuws Switch 2 Nieuws Call of the Sea krijgt releasedatum voor Nintendo Switch

Nadat er in 2021 een rating opdook voor Call of the Sea, is het sindsdien eigenlijk stil gebleven rond de game. We zijn nu vier jaar verder, en eindelijk is er een releasedatum bekendgemaakt. Zo hoor je niets, zo staat ineens de releasedatum voor de deur. Call of the Sea verschijnt op 9 september voor Nintendo Switch. Ja, dat is september dit jaar.

Wat kunnen we dan verwachten van die mysterieuze game waarvan alleen een Taiwanese rating is verschenen? Call of the Sea is een puzzelgame met Lovecraft-thema. Jij speelt als Norah, een dame uit 1934 die de oceaan oversteekt op zoek naar haar vermiste echtgenoot. Haar reis leidt haar naar een prachtig, verlaten eiland, met de restanten van een verloren beschaving. Hier ga je op onderzoek uit. We zeiden het al: de game heeft een Lovecraftiaans randje. Aan occulte mysteries heeft deze titel dus geen gebrek. In de trailer onder aan dit artikel krijgen we alvast een voorproefje van de game. De kleurrijke artstyle springt er meteen uit, maar wellicht herken je ook de stem wel. Norah wordt ingesproken door Cissy Jones, die je misschien kent van Firewatch, The Walking Dead: Season 1, en Baldur’s Gate III.

