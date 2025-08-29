Lost Eidolons: Veil of the Witch krijgt releasedatum + nieuwe trailer

Het heeft even geduurd, maar we hebben nieuwe informatie over Lost Eidolons: Veil of the Witch. De game is een spin-off van de game Lost Eidolons, een turn-based tactische RPG die twee jaar geleden voor het eerst op de pc verscheen. Het vervolg ervan, Veil of the Witch, is ook al een tijd te spelen in Early Access. Dit verscheen afgelopen november op Steam, waar het sindsdien grotendeels positieve reviews heeft ontvangen. Een Switch versie staat ook al een tijd op de planning, zo hebben wij vorig jaar op Gamescom de game zelfs al even mogen uitproberen. En nu is het dan eindelijk zover, want Ocean Drive Studio heeft eindelijk de releasedatum daarvan vrijgegeven. Dit deden ze door middel van een trailer, welke je hieronder kunt bekijken. De game verschijnt op 9 oktober op de Switch.

Lost Eidolons: Veil of the Witch speelt zich af in dezelfde mysterieuze wereld als Lost Eidolons. Het is een gloednieuwe roguelite tactical RPG waarin je het verhaal volgt van een krijger die schipbreuk heeft geleden op een eiland. Hij is zijn geheugen verloren, maar wordt geplaagd door herinneringen uit zijn eerdere leven. Als een heks hem een aanbod doet om haar kampioen te worden neemt hij deze aan, in de hoop zijn herinneringen terug te krijgen. Rekruteer mensen om je te helpen en vecht door vele vijanden heen terwijl je op een gevaarlijke reis gaat… en de dood is niet eens het einde. Sta op en probeer het nog een keer, vind upgrades en weet zo het einde van je reis te halen.