[Review] Shuten Order – Bizar

DMM Games en Tookyo Games hebben de handen ineen geslagen voor gloednieuw avontuur: Shuten Order, ook bekend als Shuten Kyodan. In dit avontuur is niets wat het lijkt. Het combineert meerdere genres tot één verhaal. Of het geslaagd is, lees je in onze review van Shuten Order. Op 5 september komt Shuten Order uit voor de Nintendo Switch voor €49,99 in de Nintendo eShop.

Kazutaka Kodaka

Aan Shuten Order heeft een topteam gewerkt. Met bekende namen als Kazutaka Kodaka, Takumi Nakazawa en Takekuni Kitayama achter het verhaal zijn de verwachtingen hoog. Kazutaka Kodaka kennen we namelijk van de hits de Danganronpa-serie, Master Detective Archives: RAIN CODE en The Hundred Line -Last Defense Academy-. Takekuni Kitayama is net als Kodaka bekend van Master Detective Archives: RAIN CODE, maar heeft ook aan Danganronpa Kirigiri gewerkt. Takumi Nakazawa is dan weer bekend van de klassieker Ever 17 – Out of Infinity en Root Double -Before Crime * After Days-. Al met al stuk voor stuk topgames, die ik trouwens allemaal kan aanraden aan liefhebbers van visual novels (met of zonder gameplay).

De verwachtingen waren dus nogal hoog toen ik begon aan Shuten Order. De ervaring heb ik vooral als bizar ervaren. Het begint al wanneer je net het verhaal start. De manier van weergeven, de beelden, het verhaal, het weet onmiddellijk je aandacht te trekken. Om het af te maken weet je in het begin helemaal niets, omdat de hoofdpersoon geen enkele herinnering meer heeft. Dat is trouwens een zeer bekend riedeltje, omdat het ook in Master Detective Archives: RAIN CODE daarmee begon. Tijdens de proloog ontdek je al wat hints en is daar de onthulling van wie je bent. Jij bent de vermoorde Founder van de natie Shuten!

De Founder van Shuten Order

Shuten is de natie van de religieuze organisatie Shuten Order. De leider is een belangrijk instrument om de natie bij elkaar te houden, omdat de wereld in chaos is vervallen. Alle levende wezens staan namelijk op het punt van uitsterven. Niets of niemand kan zich nog voortplanten. Shuten Order daarentegen kijkt uit naar het einde der tijden. Wanneer de Founder wordt vermoord en in stukken teruggevonden wordt, mag niemand daar iets van van weten. Om dat voor elkaar te krijgen houdt elk van de vijf ministeries een lichaamsdeel in bewaring.

Wat ze echter niet weten, is dat nog een partij van deze moord weet. De Founder is namelijk middels de ‘Power of God’ gereïncarneerd als Rei Shimobe. Met de hulp van twee engelen moet Rei ontdekken wie Rei vroeger was inclusief de herinneringen. Al snel ontdekt Rei de ware identiteit achter het gezicht. Het is precies hetzelfde als die van de Founder. De engelen vertellen Rei dat herboren worden pas kan als de moord is opgelost en Rei’s ziel wordt teruggepakt door de moordenaar een koekje van eigen deeg te geven. Dit is ‘God’s Trial’ en met een tijdlimiet van vier dagen start de reis die steeds absurder wordt.

‘Multi-genre’-game

Na het afronden van de proloog moet Rei bepalen wie de moordenaar is. Of beter gezegd, welke minister van de vijf ministeries de Founder heeft vermoord. Dit bepaalt in welke route je terechtkomt. De vijf ministeries staan elk voor een specifiek genre en dus route. Je hebt Ministry of Justice als Mystery Adventure, Ministry of Health als Extreme Escape Adventure, Ministry of Science als Multi-Perspective Visual Novel, Ministry of Education als Romance Adventure(?) en Ministry of Security als Stealth Action Horror. Het is nogal wat. Op YouTube zijn van alle routes een stukje gameplay gedeeld. Mocht je over een genre twijfelen, dan kan ik die filmpjes aanraden naast mijn review. Je kan ze hier vinden: Justice, Health, Science, Education en Security.

Een belangrijk onderdeel van de game is de ‘Power of God’. Dit is een kracht die Rei bezit en waarmee dingen gedaan kunnen worden. Denk aan het besturen van een persoon of het vermoorden van iemand. Wat deze ‘Power of God’ inhoudt, is een raadsel. Wanneer je de kracht gebruikt, krijg je een ‘Quick Time Event’ voorgeschoteld. Meer ga ik er vanwege spoilers niet over vertellen.

Ministry of Justice

De Ministry of Justice-route is echt geweldig. Ik vind moordmysteries zo leuk om te spelen, omdat je dan als detective mag spelen. Het voelt zo goed om hints te vinden en vervolgens dingen aan elkaar te koppelen. Steeds kom je een stukje verder tot de puzzel uiteindelijk gelegd is. Het onderzoeken van de locaties en het ondervragen van de mensen deed me ergens aan Ace Attorney denken. Hier mag je mij wel voor wakker maken. Wat mij betreft is dit een zeer geslaagde route.

Ministry of Health

Dit is een route voor de puzzelaars onder ons. Er zitten 21 ontvoerde mannen en vrouwen vast op een onbekende plek. Eén daarvan is de minister van Ministry of Health, Yugen Ushitora. Allen worden ze gedwongen om een ‘death game’ te spelen. Puzzels zullen opgelost moeten worden om te ontsnappen. Als puzzelfanaat kon ik deze route ook goed waarderen. Tussen al het gelees door waren de puzzels een prettige onderbreking. Te moeilijk was het allemaal niet, het voelde goed.

Ministry of Science

Ik ben zelf als eerste voor Ministry of Science gegaan, omdat dat het dichtste ligt bij wat ik tof vind. Zoals sommigen zullen weten, houd ik van visual novels. In de Ministry of Science-route krijgt je een tekstavontuur voorgeschoteld met vele keuzemomenten. Regelmatig loop je vast doordat je informatie mist of omdat het een Bad Ending betreft. In het flowchart kan je zien wat je hebt gedaan en kan je gemakkelijk naar een eerder gelezen deel springen om een andere keuze te maken. Bovendien zijn het meerdere verhalen door elkaar vanuit het perspectief van verschillende personen. Weliswaar lijkt het ingewikkeld om de juiste keuzes te maken, maar dat gaat verrassend simpel. Het verhaal zelf zat goed in elkaar en bevatte voldoende diepgang.

Ministry of Education

Ik speel regelmatig otome waar natuurlijk het doel is om de vrouwelijke hoofdpersoon verliefd te laten worden op een mannelijke love interest. In de Ministry of Education-route werd ik toch aardig uitgedaagd. Het klinkt allemaal lief als Romance Adventure(?), maar dat vraagteken staat er niet voor niets. De minister van dit ministerie heeft Rei namelijk vergiftigd. Vervolgens moet Rei zien te ontdekken wie van de drie ‘Kokushikan’ de minister echt is, want alleen de minister heeft het antigif. Hierdoor wordt een simpel Romance Adventure veranderd in een waar een hoop op het spel staat. Middels keuzes en gesprekken zal je de romantiek moeten opbouwen en uiteindelijk liefdesverklaring uitlokken. De twist kan ik waarderen, maar het voelde regelmatig aardig beklemmend aan.

Ministry of Security

Deze Stealth Action Horror is totaal niet mijn stijl, behalve dan als het alleen lezen is zonder gameplay. Waar mogelijk probeer ik dit genre normaal gesproken te vermijden. Ik word er nerveus van en haal er geen plezier uit. Voor mij was de Ministry of Security-route daarom nogal een obstakel. In deze route moet je onder andere rondlopen in een omgeving en de moordenaar achter een reeks bizarre moorden zien te ontwijken. Het was niet goed voor mij hart, maar we hebben het gedaan. Ik vond dit vreselijk, maar dat is puur omdat ik er niet van houd.

Het verhaal zit daarentegen wel goed in elkaar. En ook de stukken waar je rondloopt en informatie verzameld waren oké. Als ik Shuten Order niet geweldig had gevonden, dan was ik waarschijnlijk tijdens deze route gestopt. Mocht je net als ik niet van dit genre houden, dan zou ik op een walkthrough wachten om deze route wat prettiger speelbaar te maken. Op die manier kan je toch de gehele route spelen, maar hoef je je minder druk te maken om wat er gaat komen en waar je heen moet. De spanning zal dat hopelijk wat minder zijn.

Hoe verder?

Het zijn dus vijf totaal verschillende routes. Zonder het te spelen kan je je amper voorstellen hoe dit samen moet komen en hoe dit überhaupt kan werken. Weet dat het niet teleurstelt en veel dieper gaat dan verwacht. Vanwege spoilers ga ik hier niets over vertellen. Wanneer je twijfelt over een aanschaf, moet je je vooral afvragen of de verschillende genres wat voor je zijn. Uiteindelijk zal je ze allemaal spelen en dan is het wel fijn als je het overgrote deel leuk vindt.

Net een stripboek

Qua stijl kan ik niet anders zeggen dan dat het geweldig is. Het doet bij vlagen denken aan een stripboek, maar tijdens de routes verschilt het ook steeds weer. Hierdoor voelt het nooit saai aan. Voor mij springt deze game er echt tussenuit. Het ziet er uniek uit en lijkt niet op andere games die ik heb gespeeld. Daarnaast is er Japanstalige voice-acting die zeer prettig is om naar te luisteren. De Engelse vertaling is zeer goed, al heb ik af en toe wel een tikfoutje gespot.